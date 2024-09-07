Артига: «Месси 100 процентов перешёл бы в «Химки», если бы погода в России была, как в Майами»

Главный тренер «Химок» Франк Артига высказался на тему того, перейдёт ли нападающий «Интер Майами» Лионель Месси в подмосковный клуб.

По словам испанского специалиста, он приглашал Месси в «Химки», однако тот отказался исключительно из-за холодной погоды в России.

«Он отказался переходить — Лео сказал, что в России очень холодно, а в Майами тепло, идеальная погода для него. Месси 100 процентов перешёл бы в «Химки», если бы погода в России была, как в Майами», — цитирует Артигу «РБ Спорт».

После семи туров РПЛ «Химки», набравшие шесть очков, занимают 13-е место в турнирной таблице. Свой следующий матч команда Артиги проведёт 15 сентября против «Акрона».