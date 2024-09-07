Смородская: «Не понимаю мотивацию Севикяна вернуться в российский чемпионат»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о возвращении Эдгара Севикяна в Россию.

Напомним, армянский футболист, покинувший «Пари НН» в 2023 году ради перехода в венгерский «Ференцварош», подписал арендное соглашение с московским «Локомотивом».

«Честно, не понимаю мотивацию Севикяна вернуться в российский чемпионат. Но это ведь аренда, она не так опасна, поэтому он ещё может вернуться в «Ференцварош». Но, опять же, в «Локомотиве» у него не будет международной практики», — цитирует Смородскую «Матч ТВ».

В минувшем сезоне Севикян провёл за «Ференцварош» 17 матчей, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу.