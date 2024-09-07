Отец Севикяна – о трансфере в «Локомотив»: Эдгар хочет играть в Европе – он на пути к своей цели

Атакующий полузащитник Эдгар Севикян накануне перебрался в «Локомотив». Комментарий по поводу трансфера дал Мартирос Севикян – отец 23-летнего футболиста. По его словам, переход в «Локомотив» не отменяет желания Севикяна поиграть в Европе.

«Возвращение в «Локомотив» не противоречит желанию Эдгара играть в Европе. Он на пути к своей цели. На сегодняшний момент он счастлив сыграть за родной клуб», - цитирует Севикяна-старшего «Спорт-Экспресс».

«Локомотив» сейчас располагается на третьей позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги. Ближайший матч команда Михаила Галактионова проведёт в субботу, 14 сентября, - против «Оренбурга» на выезде.