Станкович, Семак и другие: названы претенденты на звание тренера месяца в РПЛ

Пресс-служба Российской премьер-лиги назвала претендентов на звание лучшего тренера по итогам июля и августа.

В номинацию попали шестеро специалистов: Сергей Семак («Зенит»), Деян Станкович («Спартак»), Марцел Личка («Динамо»), Марко Николич (ЦСКА), Мурад Мусаев («Краснодар») и Михаил Галактионов («Локомотив»).

Обладатель награды будет определен по итогам голосования легенд РПЛ, экспертов «Матч Премьер» и болельщиков.

После семи туров чемпионата России петербургский «Зенит» лидирует в турнирной таблице. На второй позиции располагается «Краснодар», а топ-3 замыкает московский «Локомотив».