Камоцци: «Мне действительно жаль Джикию»

Франко Камоцци, экс-советник бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна, высказался о будущем защитника Георгия Джикии, покинувшего московский клуб минувшим летом и до сих пор не сумевшего найти новое место работы.

«Мне действительно жаль Джикию. Я знаком с ним лично, и мне грустно, что он до сих пор без команды. Надеюсь, что в ближайшее время он найдёт клуб. Не важно где, главное, чтобы это был хороший клуб», — цитирует Камоцци «РБ Спорт».

В прошлом сезоне 30-летний Джикия провёл за «Спартак» 12 матчей, в которых отметиться результативными действиями ему не удалось. Цвета московского клуба футболист защищал с 2017 года.