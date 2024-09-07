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Камоцци: «Мне действительно жаль Джикию»

07 Сентября 2024 • 11:23 Комментировать
Динамо Махачкала
...
Спартак Москва
15.09 19:00

Франко Камоцци, экс-советник бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна, высказался о будущем защитника Георгия Джикии, покинувшего московский клуб минувшим летом и до сих пор не сумевшего найти новое место работы.

«Мне действительно жаль Джикию. Я знаком с ним лично, и мне грустно, что он до сих пор без команды. Надеюсь, что в ближайшее время он найдёт клуб. Не важно где, главное, чтобы это был хороший клуб», — цитирует Камоцци «РБ Спорт».

В прошлом сезоне 30-летний Джикия провёл за «Спартак» 12 матчей, в которых отметиться результативными действиями ему не удалось. Цвета московского клуба футболист защищал с 2017 года.

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