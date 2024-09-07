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Глушаков — о матчах с Вьетнамом и Таиландом: «Полезно проверить себя на таком уровне»

07 Сентября 2024 • 11:12 Комментировать
Вьетнам
0:3
РОССИЯ

Бывший полузащитник сборной России Денис Глушаков поделился мнением о товарищеских матчах национальной команды против Вьетнама и Таиланда.

Напомним, 5 сентября сборная России обыграла Вьетнам (3:0), а матч с Таиландом, который должен был состояться сегодня, 7 сентября, был отменён из-за непогоды.

«В любом случае, это международные игры, и полезно проверить себя на таком уровне, особенно в таких климатических условиях. Тренеру сборной, наверное, интересно посмотреть на уже знакомых игроков в новых сочетаниях», — приводит слова Глушакова Sport24.

Отметим, что в настоящий момент сборная России имеет возможность проводить лишь товарищеские встречи, так как весной 2022 года она была отстранена от всех международных турниров.

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Сборная России Денис Глушаков Сборная Таиланда Сборная Вьетнама ещё теги

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