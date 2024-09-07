Адамов: «Хотелось бы работать с Адиевым»

Защитник «Ахмата» Арсен Адамов поделился мнением об отставке Магомеда Адиева с поста главного тренера команды из Грозного.

Напомним, в первых семи турах РПЛ «Ахмат» не одержал ни одной победы. После ухода Адиева его пост занял Серей Ташуев, до этого уже работавший в Грозном.

«Конечно, хотелось работать с ним. Это очень хороший тренер, где-то не получалось. Но на то есть руководство, оно решает», — цитирует Адамова «РБ Спорт».

На сегодняшний день «Ахмат» занимает предпоследнее 15-е место в турнирной таблице РПЛ. Свой следующий матч грозненцы проведут 15 сентября против московского «Динамо».