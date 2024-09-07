Вратарь «Акрона» Васютин высказался о «Зените»

Голкипер тольяттинского «Акрона» Александр Васютин высказался о своем бывшем клубе – петербургском «Зените».
«В душе я по-прежнему тот же фанат «Зенита», если это не пересекается с интересами моего нынешнего клуба. Я сопереживаю команде как человек с «Виража», - приводит слова Васютина «Чемпионат».
29-летний вратарь перешел в «Акрон» из «Зенита» на правах свободного агента в летнее трансферное окно. Александр подписал с тольяттинским клубом двухлетнее трудовое соглашение.
В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги голкипер сыграл одну встречу, не пропустив голов.
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