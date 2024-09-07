Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Канчельскис: «Локомотив» приятно удивил на старте сезона»

07 Сентября 2024 • 10:41 Комментировать
Оренбург
...
Локомотив Москва
14.09 12:00

Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис высказался о выступлениях «Локомотива» на старте нынешнего розыгрыша чемпионата России.

Напомним, в первых семи турах «железнодорожники» одержали пять побед и потерпели два поражения. Сейчас команда Михаила Галактионова занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России.

«Приятно удивил на старте «Локомотив». В прошлом туре у них отобрали игру, не засчитав чистый гол. У нас уникальные арбитры, но команда удивляет. Посмотрим, как будет выступать «Локомотив», — приводит слова Канчельскиса «Чемпионат».

Свой следующий матч «Локомотив» проведёт 14 сентября против «Оренбурга». Начало — в 12:00 по московскому времени.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Андрей Канчельскис

Новости по матчу

Сегодня, 07 Сентября
09:43
Фёдоров: «Вернуться в «Локомотив» — самый лучший вариант для Миранчука»
06 Сентября
18:22
Кузьмичёв считает, что «Локомотив» может вернуть Антона Миранчука
05 Сентября
17:14
Стоцкий: «Галактионов — это хороший специалист»
04 Сентября
12:16
В «Локомотиве» оценили старт сезона
11:20
Нагорных: «Теперь отступные за Пиняева высокие»
01 Сентября
22:42
Галактионов: «Локомотив» пока не начинал трансферную кампанию
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ОРЕНБУРГ ЛОКОМОТИВ МОСКВА
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Назван главный претендент на «Золотой мяч»: Беллингем – третий, Мбаппе – седьмой Сборная Испании может потерять Ямаля Кто провалил матч, а кто вёл сборную России к победе: Лучшие и худшие игроки против Вьетнама Ямаль высказался о Месси после номинации на «Золотой мяч» «Реал» обратился к Роналду, забившему 900-й гол в карьере Соболев и Барриос обсудили свою драку «Реал» хочет купить сразу трёх звёзд – названы все имена Кордоба сорвал трансфер в «Спартак» Назван лучший пенальтист в истории: Роналду – на 7-м месте, Месси – на 14-м Известны все претенденты на «Золотой мяч»
Назван фаворит на «Золотой мяч»: Мбаппе – седьмой, Месси – шестнадцатый «Барселона» забила 7 мячей «Вальядолиду» Дубль Мбаппе принёс «Реалу» победу над «Бетисом» Слот не отпускает Гвардиолу: «Ливерпуль» поиздевался над «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд» Известны все претенденты на «Золотой мяч» Оуэн: «Роналду может получить приглашение от «Реала» и «Манчестер Юнайтед» Лига чемпионов при новом формате — как команды будут играть в группе и плей-офф Сын Бекхэма ушёл из футбола в 22 года – он выбрал сферу моды Новый конфликт в «Зените»: Семак недоволен поведением Медведева В «Зените» произошёл первый конфликт из-за Соболева
Спортивные новости
Московское «Динамо» переиграло «Северсталь» в матче КХЛ «Авангард» обыграл «Нефтехимик» в матче КХЛ Терещенко отреагировал на поражения СКА и ЦСКА на старте сезона КХЛ Без них нельзя представить «Доту 2», почему топ-команды не участвуют на The International 2024 «Спартак» переиграл ЦСКА на старте сезона КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 07 Сентября
11:23 · Россия. Премьер-лига
Камоцци: «Мне действительно жаль Джикию»
11:15 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Урал» - «Ротор»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
11:12 · Россия. Премьер-лига
Глушаков — о матчах с Вьетнамом и Таиландом: «Полезно проверить себя на таком уровне»
10:57 · Россия. Премьер-лига
Адамов: «Хотелось бы работать с Адиевым»
10:46 · Россия. Премьер-лига
Вратарь «Акрона» Васютин высказался о «Зените»
10:41 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис: «Локомотив» приятно удивил на старте сезона»
10:41 · Россия. Премьер-лига
Вера: «Гонду из «Зенита» - игрок будущей сборной Аргентины»
10:12 · Россия. Премьер-лига
Деменко: «Сергеев — большое приобретение для «Крыльев Советов»
10:03 · Россия. Премьер-лига
Сборная России не может вылететь из Вьетнама
09:56 · Россия. Премьер-лига
Адамов: «Обычно Ташуев играет в атакующий футбол»
09:43 · Россия. Премьер-лига
Фёдоров: «Вернуться в «Локомотив» — самый лучший вариант для Миранчука»
09:34 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Краснодара»: «Мы можем пройти РПЛ без поражений»
09:14 · Россия. Премьер-лига
Гранат назвал главную причину спада в игре «Зенита»
08:58 · Россия. Премьер-лига
Селюк рассказал об адаптации Гогуа в «Химках»
08:48 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» может отказаться от покупки Глебова из-за своего полузащитника
07:54 · Россия. Премьер-лига
В «Дубай Юнайтед» не исключили возвращение Промеса в «Спартак»
03:33 · Россия. Премьер-лига
​Булыкин: «Думаю, что к Семаку есть точно вопросы»
03:07 · Россия. Премьер-лига
Колосков назвал лучший клуб в Европе 1
02:34 · Россия. Премьер-лига
Гладилин: «Карпин всё правильно делает»
01:38 · Россия. Премьер-лига
​Дьяков: «Вряд ли Костич хочет в «Спартак»
01:34 · Россия. Премьер-лига
​Дьяков: «При Станковиче «Спартак» привлекателен для классных сербских футболистов»
06 Сентября
22:42 · Россия. Премьер-лига
Уткин может сменить «Ростов» на турецкий клуб слухи
22:31 · Россия. Премьер-лига
Осинькин – о Сергееве: «Ваня был нашим основным вариантом на усиление»
22:03 · Россия. Премьер-лига
Терёхин – о Севикяне: «Галактионов знает, что делает»
21:58 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» объявил имена ещё троих участников матча звёзд
Все новости
Рекомендуем