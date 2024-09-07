Канчельскис: «Локомотив» приятно удивил на старте сезона»

Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис высказался о выступлениях «Локомотива» на старте нынешнего розыгрыша чемпионата России.

Напомним, в первых семи турах «железнодорожники» одержали пять побед и потерпели два поражения. Сейчас команда Михаила Галактионова занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России.

«Приятно удивил на старте «Локомотив». В прошлом туре у них отобрали игру, не засчитав чистый гол. У нас уникальные арбитры, но команда удивляет. Посмотрим, как будет выступать «Локомотив», — приводит слова Канчельскиса «Чемпионат».

Свой следующий матч «Локомотив» проведёт 14 сентября против «Оренбурга». Начало — в 12:00 по московскому времени.