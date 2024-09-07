Вера: «Гонду из «Зенита» - игрок будущей сборной Аргентины»

«Гонду - очень сильный футболист, который поможет «Зениту». Это игрок и для будущей сборной Аргентины. Не сейчас, но чуть попозже он им станет. Ещё раз желаю ему успехов, но не в играх против «Химок», - передает слова хавбека «Чемпионат».