Вера: «Гонду из «Зенита» - игрок будущей сборной Аргентины»

Полузащитник подмосковных «Химок» Лукас Вера высказался о новичке петербургского «Зенита» Лусиано Гонду.
«Гонду - очень сильный футболист, который поможет «Зениту». Это игрок и для будущей сборной Аргентины. Не сейчас, но чуть попозже он им станет. Ещё раз желаю ему успехов, но не в играх против «Химок», - передает слова хавбека «Чемпионат».
Напомним, что 23-летний аргентинец пополнил ряды петербургского коллектива в летнее трансферное окно. Его переход обошелся «сине-бело-голубым» в 12 миллионов евро.
В текущем сезоне РПЛ Лусиано провел один поединок, отметившись двумя забитыми мячами.
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