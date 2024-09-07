Деменко: «Сергеев — большое приобретение для «Крыльев Советов»

Бывший игрок «Зенита» Максим Деменко высказался о переходе нападающего Ивана Сергеева из петербургской команды в «Крылья Советов».

Напомним, Сергеев уже выступал за самарскую команду с 2020 по 2021 год. По мнению Деменко, возвращение такого футболиста станет хорошим усилением для «Крыльев Советов».

«Сергеев — большое приобретение для «Крыльев Советов». Не каждый футболист сможет внутренне найти мотивацию при таком переходе. Ведь ему неприятно, что на него не рассчитывали в «Зените». Думаю, Сергеев не хотел уходить из «Зенита», — цитирует Деменко «Чемпионат».

В текущем сезоне 29-летний Сергеев провёл за «Зенит» пять матчей, сумев отметиться в них одной результативной передачей.