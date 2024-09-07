Сборная России не может вылететь из Вьетнама

Сборная России не может вернуться в Москву после отмены товарищеского поединка против национальной команды Таиланда. Встреча должна была состояться в Ханое 7 сентября. Игру отменили из-за плохих погодных условий в столице Вьетнама.

Как сообщает «Чемпионат», национальная команда пока не может вылететь домой из-за плохой погоды.

Ранее пресс-служба Российского футбольного союза сообщила, что решение об отмене матча принималось с учётом количества выпавших осадков и прогноза погоды на ближайшие сутки в Ханое.

Сборная России провела товарищеский матч с Вьетнамом 5 сентября. Встреча завершилась крупной победой подопечных Валерия Карпина со счетом 3:0.