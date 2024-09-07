Адамов: «Обычно Ташуев играет в атакующий футбол»

Защитник «Ахмата» Арсен Адамов высказался о назначении Сергея Ташуева на пост главного тренера команды из Грозного.

Напомним, Ташуев сменил в «Ахмате» Магомеда Адиева, который в семи стартовых турах РПЛ не смог одержать ни одной победы. Сейчас грозненцы занимают предпоследнее 15-е место в турнирной таблице.

«Ташуева я знаю, но с ним не работал. Будет интересно поработать. Обычно он играет в атакующий футбол, привычный для меня. Надеюсь, что всё будет хорошо», — цитирует Адамова «РБ Спорт».

Свой следующий матч «Ахмат» проведёт 15 сентября против московского «Динамо» в гостях. Начало — в 14:15 по местному времени.