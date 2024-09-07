Фёдоров: «Вернуться в «Локомотив» — самый лучший вариант для Миранчука»

Бывший тренер «Локомотива» Андрей Фёдоров высказался о будущем экс-игрока «железнодорожников» Антона Миранчука, который сейчас находится без клуба.

По мнению Фёдорова, самым лучшим вариантом для 28-летнего футболиста сейчас стало бы возвращение в родной «Локомотив».

«Конечно, переживаю за него. Он должен играть, возраст хороший для футбола, мастерство есть. Не понимаю, что происходит, почему не могут найти клуб. Вернуться в «Локомотив» — самый лучший вариант сейчас для Антона», — цитирует Фёдорова «Чемпионат».

В прошлом сезоне Миранчук провёл за «Локомотив» 38 матчей, забил восемь голов и отдал семь результативных передач.