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Фёдоров: «Вернуться в «Локомотив» — самый лучший вариант для Миранчука»

07 Сентября 2024 • 09:43 Комментировать
Оренбург
...
Локомотив Москва
14.09 12:00

Бывший тренер «Локомотива» Андрей Фёдоров высказался о будущем экс-игрока «железнодорожников» Антона Миранчука, который сейчас находится без клуба.

По мнению Фёдорова, самым лучшим вариантом для 28-летнего футболиста сейчас стало бы возвращение в родной «Локомотив».

«Конечно, переживаю за него. Он должен играть, возраст хороший для футбола, мастерство есть. Не понимаю, что происходит, почему не могут найти клуб. Вернуться в «Локомотив» — самый лучший вариант сейчас для Антона», — цитирует Фёдорова «Чемпионат».

В прошлом сезоне Миранчук провёл за «Локомотив» 38 матчей, забил восемь голов и отдал семь результативных передач.

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