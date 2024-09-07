Игрок «Краснодара»: «Мы можем пройти РПЛ без поражений»

Хавбек «Краснодара» Никита Кривцов высказался относительно шансов своей команды провести весь сезон Российской премьер-лиги без поражений.
«Способна ли команда пройти весь сезон РПЛ без поражений? При хороших оборонительных действиях и, наверное, чуточке везения такое возможно. Это будет очень сложно, но реально», - поделился мнением Кривцов в эфире телеканала «Матч ТВ».
После семи туров чемпионата России краснодарский клуб набрал 15 баллов и занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на два очка. Следующий матч подопечные Мурада Мусаева проведут против «Ростова» 14 сентября.
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