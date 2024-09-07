Гранат назвал главную причину спада в игре «Зенита»

Бывший защитник «Динамо» Владимир Гранат высказался о спаде действующего чемпиона России по ходу нынешнего розыгрыша РПЛ.
По мнению Граната, негативным образом на игре петербургской команды сказалось отсутствие нападающего Максима Глушенкова, получившего травму.
«Для меня есть только одно объяснение тому, почему «Зенит» стал оступаться, и это – отсутствие Глушенкова. Видно, что на старте чемпионата он совершил огромный вклад в игру команды, а потом «Зенит» очень многое потерял без него», — приводит слова Граната Metaratings.
После семи туров РПЛ «Зенит», набравший 17 очков, возглавляет турнирную таблицу. Свой следующий матч «сине-бело-голубые» проведут 14 сентября против ЦСКА.
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