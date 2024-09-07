Селюк рассказал об адаптации Гогуа в «Химках»

«Гогуа в «Химках» нравится, но меня не устраивает, что некоторые эксперты его критикуют. К Гогуа приковано огромное внимание. Если кто-то ошибается, то на это никто не смотрит, но если ошибается Седрик, его сразу начинают обсуждать», - приводит слова Селюка Metaratings.ru.