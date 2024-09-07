«Спартак» может отказаться от покупки Глебова из-за своего полузащитника

Московский «Спартак» приостановил переговорный процесс по переходу полузащитника сборной России и «Ростова» Данила Глебова.

Как сообщает посредством социальных сетей журналист Иван Карпов, наставник «красно-белых» Деян Станкович полностью доволен игрой Наиля Умярова. В связи с этим боссы столичного клуба не спешат оформлять трансфер Глебова, который обойдется «Спартаку» в 8-10 миллионов евро.

При этом «красно-белые» рассматривают варианты усиления средней линии за счет легионера.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги 24-летний Глебов провел семь поединков. Полузащитник отметился одной результативной передачей и получил две желтые карточки.