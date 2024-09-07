В «Дубай Юнайтед» не исключили возвращение Промеса в «Спартак»

Гендиректор «Дубай Юнайтед» Илие Чебану ответил на вопрос о возможном возвращении нидерландского форварда Квинси Промеса в московский «Спартак».
«Может ли он вернуться в «Спартак»? Может. Такая возможность есть, будем договариваться. Наше руководство приняло решение душой. Юридически мы можем его подписать и заявить», - высказался руководитель в эфире телеканала «Матч ТВ».
О трансфере 32-летнего нидерландца в клуб из ОАЭ было объявлено 5 сентября.
Промес покинул московский «Спартак» минувшим летом. У нападающего истек срок действия трудового соглашения с российским топ-клубом.
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