​Булыкин: «Думаю, что к Семаку есть точно вопросы»

Экс-нападающий российской сборной и московского «Локомотива» Дмитрий Булыкин поделился своим мнением по поводу возможной отставки Сергея Семака с должности главного тренера питерского «Зенита». Булыкин не удивлён такими слухами - по его словам, вопросы к эффективности тренера есть, несмотря на то, что «Зенит» год за годом побеждает в российском чемпионате.

- Я думаю, какие-то есть вопросы к Семаку. Всё же бюджет очень большой, а игра не такая мощная, как хотелось бы. Если «Зенит» оформит чемпионство за пять туров до конца чемпионата, то никаких вопросов не будет. В столетие клуба все хотят уверенной победы в РПЛ, - цитирует слова Булыкина Vprognoze.ru.