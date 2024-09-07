Почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков уверен в том, что мадридский «Реал» является лучшим клубом в Европе. В настоящий момент именно «Реал» является действующим победителем самого престижного клубного турнира футбольной Европы, Лиги чемпионов. В финале прошлого розыгрыша мадридцы обыграли дортмундскую «Боруссию», забив той два мяча.

- «Реал» выиграл Лигу чемпионов, клубный чемпионат мира. Тут нечего и комментировать. Это ясно, «Реал» - сильнейшая команда в мире. Результат ведь определяет, - цитирует слова Вячеслава Колоскова Vprognoze.ru.