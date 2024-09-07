Гладилин: «Карпин всё правильно делает»

Экс-тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин высказался о работе бывшего игрока московского клуба - Валерия Карпина - в качестве наставника российской сборной. В то время как российские футбольные эксперты призывают Карпина дать больше игровых возможностей молодым игрокам, Гладилин считает подход Карпина правильным.

- Молодёжная сборная для этого есть. А это национальная команда, Карпин делает всё правильно. Это личные мнения экспертов, пусть говорят, что хотят, - цитирует слова Гладилина Vprognoze.ru.

Сегодня сборная России сыграет с командой Таиланда.