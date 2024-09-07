​Дьяков: «Вряд ли Костич хочет в «Спартак»

Экс-защитник «Ростова» Виталий Дьяков сомневается в реальности перехода сербского футболиста Филипа Костича из туринского «Ювентуса» в московский «Спартак», хотя и верит в то, что фигура Деяна Станковича может быть привлекательной для классных игроков из Сербии. Более вероятным Дьяков считает сценарий с выступлениями Костича в Турции.

- Как один из вариантов, может быть. Почему нет? Честно говоря, не особо верю в приход Костича из «Ювентуса». Честно говоря, для него лучше было бы поехать куда-нибудь в Турцию, - цитирует слова Дьякова Vprognoze.ru.

В следующем туре российского чемпионата «Спартак» сыграет в Махачкале с «Динамо» - местным, разумеется.