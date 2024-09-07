​Дьяков: «При Станковиче «Спартак» привлекателен для классных сербских футболистов»

Экс-защитник «Ростова» Виталий Дьяков положительно оценивает нового тренера московского «Спартака» - Деяна Станковича. Он выделил ещё один аспект, помимо уверенной игры команды - теперь «Спартак», по мнению Дьякова, становится более привлекательным для сербских футболистов.

- Верю, что некоторые классные сербские футболисты могут переходить в «Спартак» под Станковича. Всё же карьера игрока у него была хорошая и всякие связи с агентами имеются. Это будет влиять на трансферы, - цитирует слова Дьякова Vprognoze.ru.

В следующем туре российского чемпионата «Спартак» сыграет в Махачкале с «Динамо» - местным, разумеется.