Хавбек «Ростова» Даниил Уткин может стать игроком не самого топового клуба турецкой Суперлиги.

По информации «РБ Спорт», речь идёт о «Хатайспоре», клубе из юго-восточной части страны. Отмечается, что в эту пятницу хавбек должен отправиться на медосмотр в новую команду, а после Уткина могут взять в аренду с правом выкупа.

«Хатайспор» неважно стартовал в новом сезоне. У клуба в четырёх турах всего один балл. А по итогу прошлого сезона Суперлиги «Хатайспор» стал лишь 15-м.

Уткину 24 года, его контракт с «Ростовом» действует ещё два года. В этом сезоне он сыграл в семи матчах и отдал в них два ассиста.