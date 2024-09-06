Осинькин – о Сергееве: «Ваня был нашим основным вариантом на усиление»

Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин рассказал, что новичок клуба Иван Сергеев был основной целью команды этим летом, говоря об усилении атаки.

«С Сергеем Корниленко мы продолжали мониторить трансферный рынок, были и другие кандидаты. Но понимали, что Иван – основной вариант, он шел первым в списке. Переговоры были длительными и сложными, но подождать его мы могли чуть дольше, чем других игроков – его возможности мы хорошо понимаем», - говорит Осинькин с телеканалом «Матч ТВ».

Напомним, что Сергеев уже играл за «Крылья» всего два года назад. После он перебрался в питерский «Зенит» и завоевал несколько трофеев. Прошедшим летом в линии нападения «Зенита» возникла серьёзная конкуренция из-за прихода новых форвардов.

Ранее Осинькин рассказал, сколько должен забить за сезон Сергеев.