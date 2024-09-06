Терёхин – о Севикяне: «Галактионов знает, что делает»

Бывший российский форвард Олег Терёхин прокомментировал самый свежий переход в стане московского «Локомотива». Клуб в эту пятницу официально пополнил воспитанник клубной академии Эдгар Севикян. Он перешёл в рамках аренды из «Ференцвароша», в топ-клубе Венгрии Эдгар провёл последние месяцы карьеры.

«Эдгар был в системе «Локомотива», а Галактионов его хорошо знает. Тренер знает, что делает. Уверен, что Севикян поможет «Локомотиву». В «Пари НН» Эдгар хорошо себя проявил, выделялся», - делится Терёхин с «Чемпионатом».

Ранее сам Севикян прокомментировал своё возвращение в «Локомотив», заявив, что долго над предложением не раздумывал.