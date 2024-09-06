«Спартак» объявил имена ещё троих участников матча звёзд

Футбольный клуб «Спартак» Москва объявил о том, что Егор Титов, Игор Митрески и Александр Филимонов примут участие в матче всех звёзд.

11 сентября москвичи в честь десятилетия со дня открытия своего стадиона проведут памятную игру на «Лукойл Арене», куда пригласили легенд клуба.

Помимо Титова, Митрески и Филимонова известны и другие экс-звёзды «Спартака»: нападающие Эммануэль Эменике и Веллитон также сыграют за московский клуб.

Титов провел за «Спартак» 442 матча, Митрески – 118, а Филимонов – 211. Все трое футболистов становились чемпионами России в составе «красно-белых».