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«Спартак» объявил имена ещё троих участников матча звёзд

06 Сентября 2024 • 21:58 Комментировать
Динамо Махачкала
...
Спартак Москва
15.09 19:00

Футбольный клуб «Спартак» Москва объявил о том, что Егор Титов, Игор Митрески и Александр Филимонов примут участие в матче всех звёзд.

11 сентября москвичи в честь десятилетия со дня открытия своего стадиона проведут памятную игру на «Лукойл Арене», куда пригласили легенд клуба.

Помимо Титова, Митрески и Филимонова известны и другие экс-звёзды «Спартака»: нападающие Эммануэль Эменике и Веллитон также сыграют за московский клуб.

Титов провел за «Спартак» 442 матча, Митрески – 118, а Филимонов – 211. Все трое футболистов становились чемпионами России в составе «красно-белых».

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Спартак Москва Веллитон Егор Титов Александр Филимонов Эммануэль Эменике Игор Митрески ещё теги

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