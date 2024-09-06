Севикян: «Я очень рад вернуться домой»

Вечером пятницы Эдгар Севикян официально вернулся в РПЛ. Теперь он будет защищать цвета московского «Локомотива». Игрок сборной Армении поделился своими мыслями о возвращении в родной клуб.

«Долго не думал о переходе, для меня «Локомотив» - родной клуб и я его люблю. Для меня лучший вариант, знакомы с Михаилом Галактионовым еще с юношеских команд, хорошо друг друга знаем», - делится Севикян для пресс-службы «Локо».

Напомним, что именно в академии «Локо» Севикян занимался футболом в юношеские годы, а после уехал в Испанию в академию «Леванте».

«Испытываешь особые чувства, приезжая на стадион «Локомотива». Очень рад вернуться домой», - добавил Эдгар.

Севикян вернулся в «Локомотив»