Осинькин рассказал, сколько ждёт голов от Сергеева

Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин рассказал, сколько голов он ждёт от новичка клуба Ивана Сергеева. Форвард вернулся в «Крылья» из питерского «Зенита».

«Хороший форвард всегда должен за полный сезон 10 мячей забивать. У него осталось 23 матча в РПЛ, если забьёт не семь‑восемь, а пять, но все они будут победными, или отдаст еще пять голевых передач – сделает свою работу», - говорит Осинькин для телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что в «Крыльях» Сергеев был с 2020 по 2022 годы. Затем форвард отправился в «Зенит». За почти 100 матчей в питерском клубе оформил 30 голов во всех турнирах.