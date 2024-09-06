Московский «Локомотив» официально объявил о приходе в клуб Эдгара Севикяна. Молодой футболист возвращается в Российскую премьер-лигу в рамках аренды.

Соглашение с 23-летним футболистом рассчитано до конца сезона-2024/25 и предусматривает вариант выкупа.

«Эдгар, ты дома!», - пишет пресс-служба «Локо».

Севикян прекрасно знаком с РПЛ. До зимы 2023-2024 годов он выступал в нижегородском «Пари НН», после перебрался в венгерский топ-клуб «Ференцварош».

Более того, свою карьеру Севикян начинал непосредственно в академии «Локо». С 2018 по 2022 годы на протяжении четырёх лет находился в системе валенсийского «Леванте».