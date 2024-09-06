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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Семшов ответил, какие команды разочаровали его в начале нового сезона РПЛ

06 Сентября 2024 • 20:54 Комментировать
Рубин
...
Крылья Советов
13.09 20:15

Российский тренер Игорь Семшов поделился мнением о том, какие команды разочаровали его на старте нового сезона РПЛ.

— «Крылья Советов» и «Ахмат». Там собраны достаточно сильные футболисты. Думаю, эти команды выберутся из неприятной ситуации, — приводит слова Семшова портал «РБ Спорт».

На данный момент «Крылья Советов» занимают десятое место в турнирной таблице чемпионата России. В копилке команды шесть набранных очков после семи туров. «Ахмат» с пятью баллами находится на предпоследней (15) позиции.

В ближайшем туре РПЛ самарцы встретятся в гостях с «Рубином», а грозненцы сыграют с московским «Динамо».

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