Семшов рассказал, кто его удивил на старте РПЛ

Российский тренер Игорь Семшов ответил на вопрос о том, какие команды разочаровали его на старте нового розыгрыша чемпионата России.

— «Зенит» удивил на старте сезона. Команда очень хорошо начала чемпионат. «Спартак» тоже неплохо выглядит, — приводит слова Семшова «РБ Спорт».

Специалист отметил, что из тех команд, которые ниже уровнем, его приятно удивили махачкалинское «Динамо», «Акрон» и «Химки».

По итогам семи сыгранных туров «Зенит» находится на вершине турнирной таблицы чемпионата России, имея в своей копилке 17 набранных очков. «Сине-бело-голубые» опережают ближайших преследователей на два балла.