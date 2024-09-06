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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Семшов рассказал, кто его удивил на старте РПЛ

06 Сентября 2024 • 20:46 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Зенит
14.09 16:30

Российский тренер Игорь Семшов ответил на вопрос о том, какие команды разочаровали его на старте нового розыгрыша чемпионата России.

— «Зенит» удивил на старте сезона. Команда очень хорошо начала чемпионат. «Спартак» тоже неплохо выглядит, — приводит слова Семшова «РБ Спорт».

Специалист отметил, что из тех команд, которые ниже уровнем, его приятно удивили махачкалинское «Динамо», «Акрон» и «Химки».

По итогам семи сыгранных туров «Зенит» находится на вершине турнирной таблицы чемпионата России, имея в своей копилке 17 набранных очков. «Сине-бело-голубые» опережают ближайших преследователей на два балла.

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