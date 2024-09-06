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Попов предположил, что приход Кордобы может посеять разлад в «Спартаке»

06 Сентября 2024 • 20:08 Комментировать

Бывший российский футболист «Амкара» и «Рубина» Алексей Попов порассуждал о потенциальном приходе Джона Кордобы в московский «Спартак» из «Краснодара».

«Неплохой вариант для «Спартака», учитывая уход Соболева. Но у него очень большие запросы, это может внести разлад в команду», - рассуждает Попов для телеканала «Матч ТВ».

Ранее инсайдеры сообщали о том, что «Спартак» и «Краснодар» договорились о трансфере нападающего, у которого остаётся год по контракту. Однако сам Кордоба не мог договориться с «красно-белыми» по личным условиям.

Кордоба – один из лучших форвардов РПЛ, в России колумбиец играет с 2021 года.

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