Попов предположил, что приход Кордобы может посеять разлад в «Спартаке»

Бывший российский футболист «Амкара» и «Рубина» Алексей Попов порассуждал о потенциальном приходе Джона Кордобы в московский «Спартак» из «Краснодара».

«Неплохой вариант для «Спартака», учитывая уход Соболева. Но у него очень большие запросы, это может внести разлад в команду», - рассуждает Попов для телеканала «Матч ТВ».

Ранее инсайдеры сообщали о том, что «Спартак» и «Краснодар» договорились о трансфере нападающего, у которого остаётся год по контракту. Однако сам Кордоба не мог договориться с «красно-белыми» по личным условиям.

Кордоба – один из лучших форвардов РПЛ, в России колумбиец играет с 2021 года.