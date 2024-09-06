Бывший нападающий «Терека» (сейчас «Ахмат») и нынешний президент махачкалинского «Легиона» Шамиль Лахиялов в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал недавнюю смену главного тренера в «Ахмате». Напомним, вместо Магомеда Адиева на этот пост был назначен Сергей Ташуев.

- На мой взгляд, отставка Адиева стала поспешным решением, – начал Лахиялов. – Семь игр – это не тот промежуток, по итогам которого нужно увольнять тренера. Мне кажется, по игре «Ахмат» не был так безнадёжен. Рисунок игры у него был. Единственная проблема – Адиев никак не мог определиться с составом, ознакамливался с футболистами, ему немножко не хватило времени.

Что касается назначения Ташуева, то раз он уже был в «Ахмате» раньше, руководство знало его способности и требования. Значит, видят в нём того человека, который может выправить положение и вытащить «Ахмат» из ямы, куда он попал.

Единственное, удручает, что одни и те же тренеры ходят из одного клуба в другой – грубо говоря, по кругу. Новых имён в тренерском цеху российского футбола мы, к сожалению, не слышим. Хотя если вы захотите подать документы в Академию тренерского мастерства РФС, вам откажу, потому что очень большой поток. Но вот куда эти тренеры затем деваются, остаётся вопросом, – сказал Лахиялов.

После семи туров чемпионата России «Ахмат» занимает в турнирной таблице пятнадцатое место с пятью очками.