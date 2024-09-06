Семак: «Глушенков может делать почти любую индивидуальную работу»

Главный тренер питерского «Зенита» Сергей Семак высказался о Максиме Глушенкове. В августе новичок клуба в матче против «Химок» (1:1) в рамках РПЛ сломал руку.

«Конечно, сегодня он не готов, он может делать абсолютно любую индивидуальную работу. Но в том, что касается групповых занятий… Любой контакт ему сейчас может только повредить», - говорит Семак для официального сайта «Зенита».

Глушенков суммарно оформил девять голов и оформил один ассист в рамках семи официальных матчей во всех турнирах. В прошлом сезоне футболист стал лучшим ассистентом РПЛ в составе московского «Локомотива».