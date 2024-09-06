Попов: «С Черчесовым сборная Казахстана может кого угодно обыграть»

Бывший лидер «Амкара» и игрок сборной Казахстана Алексей Попов оценил первый матч Станислава Черчесова у руля казахстанской национальной команды. Вечером 6 сентября коллектив в Алматы принимал сборную Норвегии, поединок завершился нулевой ничьей.

«Удачный старт, команда должна поверить в то, что с Черчесовым можно добиться результата. Тренер он неплохой. Да, Черчесов не выведет команду в финал чемпионата мира или Европы, но с ним команда может обыграть кого угодно, тем более дома», - передаёт слова Попова телеканал «Матч ТВ».

Во втором туре Лиги наций казахстанскую команду ожидает выезд на Балканы к сборной Словении.