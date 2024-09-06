Знаменитый в прошлом бразильский форвард «Спартака» Веллитон снова сыграет в красно-белой форме. Пресс-служба столичного клуба подтвердила, что Веллитон будет участником Матча звёзд. Этот поединок приурочен к десятилетнему юбилею открытия домашнего стадиона «Спартака» - «Лукойл-Арены» в Тушино.

Веллитон выступал за «Спартак» на протяжении семи лет карьеры, с 2007 по 2014 годы. В московский клуб он перешёл из бразильского «Гояса». Карьеру завершил в 2022 году.

Матч звёзд пройдёт 11 сентября в 20:00, поучаствуют в нём легенды и действующие игроки «Спартака». На игру продано уже 15 тыс. билетов.