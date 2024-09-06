Потенциальный новичок московского «Динамо» Артур Гомес прошёл медицинский осмотр в новом клубе. Новостью делится инсайдер Иван Карпов в своём информационном канале.

26-летний вингер сегодня, 6 сентября подпишет контракт на пять лет. Вскоре о переходе игрока из «Крузейро» будет объявлено официально. За новичка «бело-голубые» заплатят 5 млн евро.

Бразилец является воспитанником «Сантоса». Ранее он также выступал в Португалии за «Эшторил» и лиссабонский «Спортинг».

Transfermarkt оценивает игрока атаки в 3 млн евро. Его позиция на поле – левый вингер, также сыграть может в центре нападения и на правом фланге.