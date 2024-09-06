Агент Помазуна: «Постоянно уже вот-вот, но в итоге срывается»

Алексей Сафонов, агент голкипера ЦСКА Ильи Помазуна, ответил на вопрос о будущем своего клиента.

«Трансферное окно в Европе закрылось, значит, не получилось пока. В Турции открыто, ждем. Постоянно уже вот-вот, но в итоге срывается», — приводит слова агента портал «РБ Спорт».

Помазун является воспитанником ЦСКА. В составе команды он провел десять матчей, в которых пропустил 11 мячей и три раза смог сохранить свои ворота «сухими».

Контракт 28-летнего голкипера с ЦСКА рассчитан до лета 2028 года. Согласно сведениям портала Transfermarkt, стоимость Помазуна составляет два миллиона евро.