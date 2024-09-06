В главных слухах недели вы узнаете, где Карло Анчелотти будет работать после «Реала», какой топ-клуб готов возглавить в Англии Зинедин Зидан, и кого хочет видеть в качестве своего партнёра Криштиану Роналду. Об этом и не только – в постоянной рубрике сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

Анчелотти выбрал место работы после «Реала»

«Реал» не лучшим образом начал новый сезон в Ла Лиге, но бить тревогу рано – положение Карло Анчелотти на тренерском мостике сейчас непоколебимо. При этом слухи говорят о том, что итальянский специалист может не отработать действующий контракт, рассчитанный до середины 2026 года. Поговаривают, что Анчелотти уже обдумывает идею с переездом в Саудовскую Аравию. Какой именно клуб может возглавить итальянец, не раскрывается, но Карло может встать у руля быстрорастущего проекта.

В «Реале» уже думают о будущем без Анчелотти. Так, мадридский клуб выбрал приоритетного кандидата на замену итальянцу. Таким кандидатом является Хаби Алонсо, который провёл шикарный прошлый сезон во главе «Байера».

«Реал» планирует купить трёх звёзд

И снова о «Реале». Чемпионы Испании уже сейчас строят планы на следующее трансферное лето. По данным прессы, «сливочные» запланировали трансферы трёх звёздных игроков. В этом шорт-листе находятся Альфонсо Дэвис, Трент Александер-Арнольд и Родри. Первых двух из них можно будет подписать бесплатно как свободных агентов. Поговаривают, что с Александер-Арнольдом «Реал» уже договорился – англичанин несколько недель назад дал согласие на переезд в Мадрид из Ливерпуля.

Зидан едет в АПЛ

Перерыв в тренерской карьере Зинедина Зидана затянулся. Статусный француз не имеет клубной прописки уже больше трёх лет. Если верить слухам, Зидан готов взяться за работу в «Манчестер Юнайтед». Этот пост в скором времени может оказаться вакантным, ведь под Эриком тен Хагом зашаталось кресло на фоне неудачного старта сезона. Если результаты в обозримом будущем не наладятся, нидерландский специалист может потерять работу. При таком раскладе на «Олд Траффорд» может приехать Зидан.

Семак недоволен боссом «Зенита»

Поговаривают, что в «Зените» не всё спокойно. На неделе появилась информация о том, что главный тренер питерской команды Сергей Семак недоволен главой правления клуба Александром Медведевым. Семаку якобы не нравится, что Медведев очень часто заходит в раздевалку и даже позволяет себе давать установки футболистам. Тем самым босс будто заходит на «территорию» тренера.

Роналду выбрал себе партнёра

Криштиану Роналду активно участвует в трансферной работе «Аль-Насра». По слухам, звёздный португальский форвард призвал клуб подписать в зимнее трансферное окно полузащитника Матео Ковачича, ныне представляющего «Манчестер Сити». «Аль-Наср» готов удовлетворить пожелание Роналду и предложить хорватскому футболисту солидные финансовые условия – примерно 1 миллион евро в неделю.

Слухи собирал Александр Тихий.