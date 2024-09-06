Отец Тюкавина: Костя отказал «Зениту», и я уважаю его выбор

Александр Тюкавин, отец форварда столичного «Динамо» Константина Тюкавина, высказался о несостоявшемся переходе своего сына в «Зенит».

«Косте делал предложение «Зенит», но переход в эту команду не состоялся. И это было его решение. Он просто ответил на это предложение: «Нет». И я уважаю его выбор», — приводит слова Тюкавина Metaratings.

В текущей кампании 22-летний Тюкавин принял участие в восьми играх с учетом всех турниров, стал автором одного забитого гола и двух голевых передач.

Действующий трудовой договор форварда с «Динамо» с рассчитан до лета 2028 года. Эксперты Transfermarkt оценивают стоимость игрока в 16 миллионов евро.