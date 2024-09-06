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Отец Тюкавина: Костя отказал «Зениту», и я уважаю его выбор

06 Сентября 2024 • 18:45 Комментировать (2)
ЦСКА Москва
...
Зенит
14.09 16:30

Александр Тюкавин, отец форварда столичного «Динамо» Константина Тюкавина, высказался о несостоявшемся переходе своего сына в «Зенит».

«Косте делал предложение «Зенит», но переход в эту команду не состоялся. И это было его решение. Он просто ответил на это предложение: «Нет». И я уважаю его выбор», — приводит слова Тюкавина Metaratings.

В текущей кампании 22-летний Тюкавин принял участие в восьми играх с учетом всех турниров, стал автором одного забитого гола и двух голевых передач.

Действующий трудовой договор форварда с «Динамо» с рассчитан до лета 2028 года. Эксперты Transfermarkt оценивают стоимость игрока в 16 миллионов евро.

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Комментарии (2) Все комментарии
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TEREX
06 Сентября 2024 в 19:02
ну дык на нет и суда нет..)) тип зделал свой выбар..так и будит дымить ф дынами..))
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Cruyff
06 Сентября 2024 в 18:57
Зениту повезло, это же второй Агаларов
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