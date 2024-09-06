Радченко: «Зенит» - главный претендент на чемпионство»

Бывший игрок «Зенита» Дмитрий Радченко выразил мнение, что команда из Санкт-Петербурга является главным претендентом на титул чемпиона в текущем сезоне РПЛ, так как других серьезных соперников он не видит.

«Это главный претендент на чемпионство, на данный момент конкурентов я не вижу», — сообщает Радченко «Матч ТВ».

Он отмечает, что состав «Зенита» значительно превосходит другие команды по уровню игроков. Также Радченко говорит о том, что после возращения всех травмированных клуб станет очень мощным, в том числе благодаря новым приобретениям и сильной скамейке запасных.

В настоящее время «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице, имея при этом разницу мячей 18-1.