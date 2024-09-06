Радченко: Не ожидал, что Глушенков так заиграет

Бывший игрок «Зенита» Дмитрий Радченко высказался об игре нападающего «сине-бело-голубых» Максима Глушенкова.

Эксперт признался, что не ожидал такой яркой игры от Глушенкова на старте сезона, у него очень хорошая связка с Венделом.

«Если Глушенков проведет весь сезон стабильно, без серьезных травм, то он может стать лучшим игроком чемпионата», — приводит слова Радченко «Матч ТВ».

В составе «Зенита» 25-летний нападающий появился на поле в семи матчах с учетом всех турниров, забил девять мячей и стал автором одной результативной передачи.

После семи туров «Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 17 очков.