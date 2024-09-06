Защитник московского «Спартака» и сборной Сербии Срджан Бабич признан статистикой лучшим игроком Российской премьер-лиги за семь туров по числу точных передач. По информации «Рустат», у него 482 точных паса, точность от общего числа составляет 96%.

На втором месте расположился Диего Коста из «Краснодара», отстал он на чуть-чуть – 476 точных паса, но с точностью лишь в 88%.

Третье место занял лидер обороны «Ростова» Максим Осипенко. Защитник набрал в свой актив 461 точный пас, точность от общего числа передач составила 85%. Четвёрку лидеров замкнул капитан «Зенита» Дуглас Сантос с 453 точными пасами и таким же процентом точности.