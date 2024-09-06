Кузьмичёв считает, что «Локомотив» может вернуть Антона Миранчука

Футбольный функционер Владимир Кузьмичёв высказался о возможном возвращении в московский «Локомотив».

«Все зависит от клуба. Когда велись переговоры о продлении контракта, стороны были близки к соглашению. Если у «Локомотива» будет желание, он вернет Антона», — приводит слова Кузьмичёва портал «РБ Спорт».

Практически всю свою карьеру Миранчук провел в «Локомотиве», однако минувшим летом он отказался от продления контракта с «железнодорожниками».

Ранее сообщалось, что в услугах Миранчука заинтересованы «Аякс» и «Фейеноорд». Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость игрока в шесть миллионов евро.