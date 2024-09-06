Отец Тюкавина: «В Европе тебя никто не будет гладить по головке за то, что ты лучший игрок РПЛ»

Александр Тюкавин, отец форварда столичного «Динамо» Константина Тюкавина, высказался о возможном отъезде игрока в клуб из Европы.

Тюкавин-старший заявил, что его сын хочет поиграть в лучших европейских лигах, но другой вопрос — получится ли это.

«Там тебя никто не будет гладить по головке за то, что ты лучший игрок РПЛ. Там надо постоянно доказывать, что ты достоин места в составе», — приводит слова Тюкавина Metaratings.

В сезоне-2024/25 Константин Тюкавин принял участие в восьми играх с учетом всех турниров, отметился одни забитым мячом и двумя ассистами.

Специалисты портала Transfermarkt оценивают стоимость 22-летнего форварда в 16 млн евро.