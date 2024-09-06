Фильцов: «Мне очень нравится, как Латышонок вписался в «Зенит»

Экс-вратарь московского «Локомотива» Александр Фильцов назвал голкипера, который по ходу текущего сезона Российской премьер-лиги его очень приятно удивил.

«Мне нравится Латышонок, как он вписался в «Зенит». Его сразу ставят в состав, очень даже хорошо выглядел. Здорово играет и выручает. Он играл за клуб, вылетевший из РПЛ, а здесь сразу стан чемпиона. Это очень здорово», - говорит Фильцов с Legalbet.

Напомним, что Латышонок в прошлом сезоне защищал ворота «Балтики». Калининградский клуб вылетел из Премьер-лиги, но дошёл до Суперфинала Кубка России, где проиграл «Зениту». Прошедшим летом перебрался в питерский клуб.