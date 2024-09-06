Булыкин назвал идеальный клуб для Антона Миранчука в РПЛ

Антон Миранчук находится в статусе свободного агента после истечения срока контракта с «Локомотивом» по завершению сезона 2023/2024. Где продолжит карьеру 28-летний полузащитник, до сих пор непонятно. По мнению известного в прошлом футболиста Дмитрия Булыкина, идеальным клубом для Миранчука является ЦСКА.

«ЦСКА – идеальный вариант для Миранчука. Там работает тренер, который хорошо знает его. Антон помог бы армейцам, добавил бы конкуренции в составе. Но там, скорее всего, стоит финансовый вопрос», - цитирует Булыкина «РБ Спорт».

Как известно, ЦСКА сейчас тренирует Марко Николич, который ранее работал в «Локомотиве». После семи туров московские «армейцы» занимают пятое место в турнирной таблице Премьер-лиги.