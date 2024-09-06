Валуев выбрал соперника для сборной России

Известный в прошлом боксёр, а ныне депутат Госдумы Николай Валуев высказался о сборной России. По словам Валуева, он хотел бы увидеть матч российской национальной команды против «Зенита», за который болеет.

«Матчи сборной России против Вьетнама и Таиланда – это хорошо, такие игры нужно проводить. Хотел бы я увидеть игру сборной России против «Зенита»? Конечно, было бы очень интересно. Но вряд ли это возможно», - цитирует Валуева «РБ Спорт».

В четверг сборная России разгромила Вьетнам со счётом 3:0. В субботу команда Валерия Карпина должна сыграть в Ханое против Таиланда. При этом матч могут отменить из-за надвигающегося на город сильного тайфуна.

Сборная России в последний раз проводила официальный матч в ноябре 2021 года.